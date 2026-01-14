Berikut 7 Pelatihan yang Ada di RKAI Kota Depok Tahun 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok kembali menyelenggarakan program Rumah Kreatif Anak Istimewa (RKAI) pada tahun 2026.

Program ini, bertujuan untuk mendukung pengembangan potensi serta keterampilan kreatif anak-anak istimewa di Kota Depok.

Diketahui, pendaftaran RKAI Semester I Tahun 2026 direncanakan dibuka pada Januari hingga Februari 2026.

Pada tahun 2026, pelaksanaan RKAI direncanakan berlangsung dalam dua semester dengan menyediakan tujuh jenis pelatihan bagi anak istimewa.

Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Devi Mayori mengatakan, ketujuh pelatihan tersebut meliputi talaqi, melukis, menari, musik, desain grafis, kerajinan tangan, serta bahasa isyarat.

“Pelatihan ini disesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak istimewa, dengan kuota peserta yang berbeda pada setiap kelas,” ucap Devi dikutip Rabu (14/1/2026).

Devi memerinci, kuota peserta untuk Semester I Tahun 2026, yakni pelatihan talaqi sebanyak 10 peserta, melukis 15 peserta, menari 15 peserta, musik 15 peserta, desain grafis 5 peserta, kerajinan tangan 15 peserta, serta bahasa isyarat 15 peserta.

Dengan demikian, total kuota peserta pada Semester I berjumlah 90 anak istimewa.