Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Hari Ini, Rabu 14 Januari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jawa Barat diprakirakan mengalami kondisi cuaca yang didominasi oleh awan dan hujan dengan intensitas bervariasi pada Rabu, 14 Januari 2026.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada pagi hingga malam hari di sejumlah wilayah.

Dalam keterangan resmi BMKG, pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), cuaca di Jawa Barat umumnya berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Bandung.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan ringan hingga sedang masih terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Majalengka, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Pangandaran.

Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada skala lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Garut, Ciamis, dan Kuningan.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung.

Sementara pada dini hari (01.00–07.00 WIB), kondisi serupa masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pangandaran.