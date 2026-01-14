Pemkab Kuningan Fokus Perkuat Satgas MBG hingga Tingkat Kecamatan

JPNN.com

Rabu, 14 Januari 2026 – 07:30 WIB
Program makan bergizi gratis. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, memperkuat peran Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Satgas P3MBG) hingga tingkat kecamatan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sekretaris Satgas P3MBG Kabupaten Kuningan, Purwadi Hasan Darsono, mengatakan penguatan peran satgas dilakukan melalui pembentukan satuan pengelola berbasis kewilayahan.

Dalam pelaksanaannya, camat ditetapkan sebagai Koordinator Wilayah (Korcam) Satgas MBG yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan program MBG di tingkat kecamatan.

Korcam akan berkolaborasi dengan sejumlah unsur terkait, seperti kepala puskesmas, satuan pendidikan, serta Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di masing-masing wilayah.

Menurut Purwadi, pengelolaan berbasis kewilayahan ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan sekaligus mempermudah penanganan berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

“Korcam versi satgas dan korcam versi SPPI harus saling berkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program MBG,” ujarnya.

