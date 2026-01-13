Dinsos Depok Buka Pendaftaran Rumah Kreatif Anak Istimewa 2026, Tampung 180 Peserta

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok segera membuka pendaftaran Rumah Kreatif Anak Istimewa (RKAI) tahun 2026. Program ini dirancang sebagai wadah pengembangan kreativitas dan keterampilan bagi anak-anak istimewa di Kota Depok.

Pada tahun 2026, RKAI akan dilaksanakan dalam dua semester dengan kuota 90 anak istimewa pada setiap semester, sehingga total peserta yang akan mengikuti program ini mencapai 180 anak.

Kepala Dinsos Kota Depok, Devi Maryori, mengatakan bahwa pendaftaran RKAI semester pertama dijadwalkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2026.

“Warga Depok yang memiliki anak istimewa dapat bersiap. Pendaftaran untuk semester pertama akan mulai dibuka bulan ini,” ujar Devi.

Setelah proses pendaftaran, tahapan asesmen peserta akan dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2026. Selanjutnya, kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan dijadwalkan berlangsung pada April hingga Juni 2026.

Sementara itu, pendaftaran RKAI untuk semester kedua akan dibuka pada Juni hingga Juli 2026. Tahapan asesmen dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus, sedangkan pelatihan akan dilaksanakan pada September hingga November 2026.

Devi berharap, melalui program RKAI, anak-anak istimewa di Kota Depok dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemandirian, serta memiliki keterampilan kreatif yang berguna bagi masa depan mereka.

“Dengan hadirnya RKAI, kami berharap anak-anak istimewa dapat mewujudkan cita-citanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,” tuturnya.