Jungleland Hadirkan Beragam Promo Menarik Sepanjang Januari 2026, Cek Info Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Jungleland Adventure Theme Park yang berlokasi di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menghadirkan beragam promo menarik sepanjang Januari 2026.

Salah satu promo unggulan ditawarkan menjelang momen libur panjang (long weekend) pada 16–18 Januari 2026 dengan harga tiket yang lebih hemat bagi pengunjung yang ingin berlibur bersama keluarga.

General Manager Jungleland Adventure Theme Park, Suryo Rudi, mengatakan promo tersebut dihadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menikmati berbagai wahana Jungleland dengan harga yang lebih terjangkau selama periode libur panjang.

“Melalui promo Januari Hemat Special Long Weekend ‘Beli 2 Dapat 3’, pengunjung dapat menikmati tiket masuk Jungleland dengan harga Rp350.000 untuk tiga orang atau sekitar Rp117.000 per orang. Sementara promo ‘Beli 3 Dapat 5’ ditawarkan dengan harga Rp525.000 untuk lima orang atau sekitar Rp105.000 per orang,” ujar Suryo Rudi.

Ia menambahkan, promo tersebut berlaku khusus pada periode 16–18 Januari 2026.

Selain promo long weekend, Jungleland juga menghadirkan berbagai promo lain selama Januari 2026.

Di antaranya paket tiket terusan untuk empat orang dengan harga Rp400.000 untuk kunjungan Rabu–Jumat dan Rp500.000 untuk Sabtu–Minggu serta hari libur nasional.

Pembelian tiket dapat dilakukan secara langsung di loket maupun secara daring melalui laman resmi ticket.jungleland.id.