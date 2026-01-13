Pemkot Depok Siapkan Beasiswa untuk 200 Mahasiswa Tidak Mampu

JPNN.com

Selasa, 13 Januari 2026 – 16:30 WIB
Ilustrasi beasiswa pendidikan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan menyalurkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu pada tahun 2026. 

Program ini, ditujukan bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 5 guna memperluas akses pendidikan tinggi.

Kepala Dinsos Kota Depok, Devi Maryori mengatakan, untuk tahun 2026 ini beasiswa akan diberikan kepada 200 mahasiswa. 

"Bantuan biaya pendidikan yang akan diberikan maksimal sebesar Rp23 Juta untuk jenjang Diploma 3 (D3)/D4 maupun Strata 1 (S1) sampai dengan lulus/wisuda," ucapnya.

Adapun bantuan yang diberikan tersebut mencakup pembiayaan pendidikan sejak awal masuk kuliah hingga lulus. 

Devi menyebut, petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan beasiswa masih dalam tahap finalisasi dan menunggu terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwal). 

Rencananya, Perwal tersebut akan diterbitkan pada akhir Januari 2026.

Dirinya berharap, melalui program beasiswa ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan masyarakat kurang mampu. 

