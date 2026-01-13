Waspada! Berikut Sederet Gejala Super Flu yang Wajib Anda Tahu
jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak panik menyikapi informasi terkait adanya Super Flu yang belakangan menjadi perhatian publik.
Masyarakat diminta tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan dengan mengenali gejala serta menerapkan langkah pencegahan.
Super Flu merupakan istilah populer yang dikaitkan dengan lonjakan kasus virus Influenza A (H3N2) subclade K di beberapa negara.
Penyakit ini, termasuk dalam kategori flu musiman yang berpotensi menjadi epidemi apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati mengimbau masyarakat agar mengenali gejala super flu.
Adapun gejala yang muncul seperti demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan nyeri tenggorokan.
Selain itu, penderita juga dapat mengalami kelelahan dan lemas, nyeri otot, serta nyeri sendi.
“Gejala super flu umumnya menyerupai flu biasa, pengenalan gejala menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan dini," ucapnya.
Dinkes Depok mengajak masyarakat untuk mengenali gejala super flu yang saat ini sedang menjadi perhatian publik.
