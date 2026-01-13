Disparbud Garut Evaluasi Manajemen Wisata Pantai Santolo Jelang Libur Lebaran 2026

jabar.jpnn.com, GARUT - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut, Jawa Barat, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengelolaan wisata Pantai Santolo sebagai persiapan menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan pada libur Hari Raya Idulfitri (Lebaran) 2026.

Langkah evaluasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan, sekaligus mencegah terulangnya insiden yang berpotensi merugikan citra pariwisata daerah.

“Ini juga menjadi bahan nanti dalam rangka evaluasi dan perbaikan manajemen terkait dengan penarikan tiket dan sebagainya,” ujar Kepala Disparbud Kabupaten Garut, Beni Yoga.

Menurut Beni, pihaknya saat ini tengah mendalami berbagai persoalan yang terjadi di kawasan wisata Pantai Santolo agar tidak berlarut-larut dan mengganggu kenyamanan pengunjung.

Evaluasi tersebut menjadi langkah awal dalam upaya pembenahan menjelang periode libur panjang yang diprediksi akan dipadati wisatawan.

“Kita harus cepat melakukan evaluasi. Pasti ada Idulfitri dan momen lainnya, dan pada Idulfitri saya kira kunjungan akan cukup banyak,” katanya.

Untuk tahap awal, Disparbud Garut mengumpulkan jajaran internal, terutama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disparbud yang bertugas di kawasan wisata Pantai Santolo.

Pendataan dan pemetaan permasalahan dilakukan guna memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi pengelolaan destinasi wisata tersebut.