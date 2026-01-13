Pawon Joglo Mbah Srini di Beji Depok Suguhkan Beragam Menu Kuliner Nusantara

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pawon Joglo Mbah Srini yang terletak di Jalan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok hadir dengan beragam menu khas nusantara.

Restoran bernuansa Yogyakarta tersebut, siap memanjakan lidah masyarakat Kota Depok, yang rindu akan kampung halaman.

“Makanan khas kami itu yang best seller gudeg dan pecak nila,” ucap, CEO Dua Hati Berkah Rasa, Nurul Khotimah, saat grand opening Pawon Joglo Mbah Srini.

Menu makanan di sana pun terbilang terjangkau, mulai dari Rp 35 ribu, pengunjung bisa menikmati makanan nusantara yang dimasak langsung oleh chef dari Jogja.

“Harga makanannya mulai dari Rp 35 ribu, itu sudah paket dengan minum,” terangnya.

Setiap harinya, ada sekitar 30 menu yang siap memanjakan lidah penikmat kuliner, Menu di sana juga berisikan perpaduan antara khas Jawa Tengah dan Sunda.

“Rencananya, nanti akan ada penambahan menu ikan laut bumbu kuning,” tuturnya.

Selain Pawon Joglo, terdapat unit bisnis lain yaitu Es Teler Express yang siap mengaspal di Jabodetabek dengan sepeda listrik.