Cuaca Ekstrem di Bekasi Picu Banjir dan Pohon Tumbang, BPBD Minta Warga Tetap Waspada

Selasa, 13 Januari 2026 – 10:30 WIB
Ilustrasi bencana alam berupa tanah longsor atau tebing longsor. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diminta untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem, terutama hujan deras disertai angin kencang hingga berdampak genangan serta insiden pohon tumbang.

"Masyarakat agar tetap tenang, tetapi kami imbau untuk selalu mewaspadai musibah akibat cuaca ekstrem, termasuk kondisi hujan sejak dini hari tadi," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis di Cikarang.

Dia juga meminta warga segera melaporkan kondisi kedaruratan melalui layanan saluran komunikasi langsung BPBD Kabupaten Bekasi.

Kerja sama masyarakat untuk melaporkan potensi bahaya bertujuan mempercepat langkah mitigasi maupun penanganan bencana.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Bekasi, insiden pohon tumbang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah mencakup Desa Sukaringin di Kecamatan Sukawangi, Desa Setiamulya di Kecamatan Tarumajaya, serta Desa Setialaksana dan Jayalaksana di Kecamatan Cabangbungin.

Petugas telah dikerahkan untuk berkoordinasi dengan aparatur kecamatan dan desa setempat guna melakukan proses evakuasi terhadap pohon-pohon yang tumbang.

"Di Kecamatan Cabangbungin, beberapa pohon tumbang, bahkan menimpa rumah warga," ujar Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriyadi.

Selain pohon tumbang, banjir juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah antara lain Desa Segaramakmur di Kecamatan Tarumajaya, Desa Buni Bakti dan Urip Jaya di Kecamatan Babelan, serta Desa Sindangjaya, Lenggahjaya, Lenggahsari dan Jayalaksana di Kecamatan Cabangbungin.

