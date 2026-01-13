Harga Emas dan Perak Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Logam Mulia Tembus Rp2,6 Juta per Gram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak yang dipasarkan oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tercatat mengalami kenaikan pada Selasa, 13 Januari 2026.

Dikutip dari laman logammulia.com harga logam mulia, emas batangan tercatat mengalami pergerakan harga yang stabil, dengan harga emas 1 gram berada di kisaran Rp2,65 juta sebelum pajak.

Sementara itu, produk emas edisi khusus seperti Gift Series, Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III masih dibanderol lebih tinggi dibandingkan emas batangan reguler.

Di sisi lain, harga perak murni dan perak heritage juga tercatat tetap, dengan harga yang telah mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Daftar Harga Emas Batangan Hari Ini (Pajak PPh 0,25%)

Emas Batangan Reguler

0,5 gram: Rp1.379.440

1 gram: Rp2.658.630