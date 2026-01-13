Waspada! Gelombang Setinggi 1,5 hingga 2,5 Meter Berpotensi Menerjang Perairan Jakarta dan Jabar

JPNN.com

Selasa, 13 Januari 2026 – 07:30 WIB
Ilustrasi ombak tinggi atau gelombang tinggi. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan kondisi cuaca maritim untuk Wilayah Perairan DKI Jakarta dan Perairan Utara Jawa Barat yang berlaku selama 24 jam, mulai Selasa, 13 Januari 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 14 Januari 2026 pukul 07.00 WIB.

Dalam peringatan dini yang disampaikan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, masyarakat pesisir dan pengguna jasa kelautan diimbau untuk mewaspadai gelombang laut kategori sedang dengan ketinggian maksimum mencapai 1,5 meter yang berpotensi terjadi di Perairan Indramayu hingga Cirebon.

Selain itu, BMKG juga mengingatkan adanya peningkatan kecepatan angin dengan kecepatan maksimum hingga 25 knot yang berpotensi terjadi pada pagi hingga siang hari di Perairan Bekasi–Karawang, Perairan Subang, serta Perairan Indramayu–Cirebon.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi aktivitas pelayaran, nelayan, dan transportasi laut.

BMKG turut mewaspadai potensi pembentukan awan-awan konvektif di atas wilayah perairan yang dapat disertai hujan lebat, angin kencang, serta badai guntur.

Secara umum, kondisi cuaca di Perairan DKI Jakarta dan Perairan Utara Jawa Barat diprakirakan berawan hingga hujan ringan.

Namun, terdapat peluang terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama pada pagi hingga siang hari.

Dari sisi angin, arah angin didominasi bertiup dari barat hingga barat laut.

Berikut ini prakiraan cuaca maritim sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
