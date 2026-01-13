BMKG: Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jabar Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat pada Selasa, 13 Januari 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang diterima jpnn.com dari BMKG, pada periode Selasa, 13 Januari 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 14 Januari 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek pada pagi hari diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kepulauan Seribu.

Memasuki siang hingga sore hari, sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang.

Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten Tangerang.

Pada malam hari, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Seribu.

Sementara itu, pada dini hari Rabu (14/1/2026), kondisi berawan hingga berawan tebal masih mendominasi.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kabupaten Bekasi.