PT Adev Natural Indonesia Salurkan 200 Paket Sembako untuk Petugas Penyapu Jalan di Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ratusan petugas penyapu (Pesapon) jalan di Kota Bogor menerima bantuan paket sembako dari penyaluran zakat PT Adev Natural Indonesia yang disalurkan melalui Baitulmal Tazkia.

Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Senin (12/1/2026) siang.

Direktur PT Adev Natural Indonesia, M. Malik Gunawan, menyampaikan apresiasi kepada DLH Kota Bogor yang telah memfasilitasi penyaluran zakat berupa paket sembako kepada 200 petugas kebersihan yang berada di bawah naungan DLH.

Baca Juga: Puncak Bakti Lintas Agama di Bogor Tegaskan Nilai Persatuan dan Kebhinekaan

“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut setiap tahun, karena ini merupakan penyaluran dana zakat yang dihitung secara rutin. Ke depan kami berharap manfaatnya bisa lebih luas, bahkan memungkinkan hingga 1.000 paket sembako,” ujar Malik.

Ia menegaskan, program tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata PT Adev Natural Indonesia kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Bogor, seiring dengan keberadaan dan aktivitas usaha perusahaan di wilayah tersebut.

“Kami berusaha, menghasilkan, dan dari hasil itu kami bagikan kembali kepada masyarakat Bogor. Dana zakat ini juga dialokasikan untuk tiga program utama, yakni bantuan logistik bagi keluarga prasejahtera, bantuan modal usaha untuk dhuafa, serta bantuan pelunasan utang bagi dai, marbot, dan masyarakat dhuafa,” katanya.

Baca Juga: The Jungle Waterpark Bogor Hadirkan Promo KTP dan Diskon Spesial Januari 2026

Menurut Malik, program zakat PT Adev Natural Indonesia menyasar sebanyak 5.050 penerima manfaat (mustahik) yang tersebar di wilayah Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Bogor, Denni Wismanto, menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT Adev Natural Indonesia dan Baitulmal Tazkia terhadap para petugas kebersihan yang dinilainya sebagai kelompok pekerja rentan.