Mobil Boks Terbakar di Tol Cijago Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah mobil boks terbakar di ruas Tol Cijago, tepatnya di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, pada Senin (12/1).

Peristiwa tersebut diduga disebabkan oleh korsleting listrik di bagian dalam boks kendaraan.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok, Tesy Haryati, mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian dari manajemen jalan tol.

“Iya, satu unit mobil boks jenis Grand Max terbakar,” ujar Tesy.

Menurutnya, api pertama kali terlihat muncul dari bagian dalam boks mobil.

Kobaran api kemudian merembet ke bagian depan kendaraan hingga menyebabkan mobil tersebut terbakar habis.

“Terbakar dari bagian dalam boks mobil, kemudian merembet ke bagian depan hingga kendaraan terbakar habis. Dugaan sementara akibat korsleting listrik,” tuturnya.

Setelah menerima laporan, Damkar Kota Depok langsung mengerahkan sembilan personel ke lokasi kejadian.