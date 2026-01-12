Menelusuri Jejak Abad Pertengahan di Anatolia Timur Turkiye, Surga Wisata Musim Dingin

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Liburan musim dingin kini semakin digemari oleh para wisatawan masa kini.

Menurut Winter Travel Index dari Tripadvisor, para wisatawan mulai bepergian di musim ini dengan 60% merencanakan perjalanan musim dingin dan pemesanan meningkat 45% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tren ini seiring wisatawan global mencari perpaduan antara pengalaman budaya perkotaan yang dinamis dan destinasi tropis yang hangat.

Türkiye, yang menawarkan pengalaman wisata luar biasa sepanjang tahun, menonjol sebagai salah satu destinasi paling menarik untuk liburan musim dingin dan wisata budaya perkotaan.

Khususnya, Wilayah Anatolia Timur mengundang pengunjung dalam sebuah perjalanan transformatif melintasi bentang alam yang luas, tempat sejarah yang mengakar kuat dan tradisi kuliner khas berpadu.

Di sini, para wisatawan dapat merasakan, jiwa sebuah negeri yang dibentuk selama ribuan tahun, menikmati cita rasa yang tak terlupakan, menyaksikan panorama menakjubkan, serta bertemu dengan masyarakat lokal yang ramah dan hangat.

Perjalanan Menuju Abad Pertengahan di Kars

Pengunjung bisa memulai perjalanan di Kars, permata musim dingin Türkiye yang belum banyak dijelajahi.