Puncak Bakti Lintas Agama di Bogor Tegaskan Nilai Persatuan dan Kebhinekaan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Puncak kegiatan Bakti Lintas Agama sukses diselenggarakan pada Senin (12/1/2026) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bogor.

Kegiatan ini menjadi simbol nyata persatuan, kesatuan, dan toleransi antarumat beragama di tengah masyarakat.

Beragam rangkaian kegiatan mewarnai acara tersebut, mulai dari donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, bazar UMKM, doa lintas agama, hingga ceramah kebangsaan.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat lintas agama dan generasi.

Ketua Pelaksana Bakti Lintas Agama, Dede Supriatna, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai lapisan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap nilai kebhinekaan.

“Kegiatan Bhakti Lintas Agama ini menjadi simbol persatuan dan kesatuan, toleransi, serta solidaritas di tengah masyarakat,” ujar Dede dalam sambutannya.

Menurutnya, perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk saling menolong dan bekerja sama. Justru, perbedaan tersebut menjadi warna yang memperkaya kehidupan bermasyarakat.

“Perbedaan bukanlah satu halangan untuk bisa saling tolong-menolong. Bhakti lintas agama adalah simbol persatuan dan kebersamaan,” katanya.