Akses Jalan Pasir Putih-Cipayung Depok Terputus Akibat Banjir
jabar.jpnn.com, DEPOK - Kali Pesanggerahan Kota Depok meluap ke jalan sejak Senin (12/1) pagi, hingga mengakibatkan akses jalan dari Pasir Putih ke Cipayung terputus.
Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari mengatakan, bahwa akses tersebut sejak pagi tidak bisa dilalui.
“Akses jalan dari Pasir Putih ke Cipayung atau sebaliknya tidak bisa dilintasi, karena terputus,” ucapnya.
Dirinya menuturkan, ini merupakan akses warga terdekat bagi warga untuk menuju lokasi tersebut.
Sementara, warga sekitar, Ali menuturkan, bahwa banjir di akses jalan tersebut memang kerap kali terjadi ketika hujan deras.
“Sudah sering di sini mah,” terangnya.
Dirinya menjelaskan, bahwa hal tersbeut akibat longsor TPA Cipayung, hingga mengakibatkan penyempitan kali.
“Kalinya semakin menyempit, sampah dari TPA juga turun, makanya kalau hujan gampang meluap,” jelasnya.
Akses jalan Pasir Putih ke Cipayung terputus akibat terendam banjir gegara Kali Pesanggerahan yang meluap
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News