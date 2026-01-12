Imbas Banjir, Ratusan Pemotor Diizinkan Melintas Tol Cibitung–Cilincing Bekasi

jabar.jpnn.com, BEKASI - Ratusan pengendara roda dua diizinkan melintas di ruas Tol Cibitung–Cilincing, tepatnya melalui Gerbang Tol Tarumajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Senin (12/1).

Kebijakan tersebut diambil menyusul banjir yang mengakibatkan akses jalan penghubung Kabupaten Bekasi dan Jakarta Utara terputus.

Pengalihan arus dilakukan melalui rekayasa lalu lintas oleh kepolisian dengan berkoordinasi bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan PT Jasa Marga.

Para pengendara roda dua diarahkan masuk ke jalan tol dari arah Kabupaten Bekasi menuju Jakarta Utara.

“Kami telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan Jasa Marga agar mereka bisa masuk tol karena akses jalan yang terputus akibat banjir,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Komisaris Polisi Sugiharto.

Sugiharto menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan diskresi kepolisian yang mempertimbangkan kondisi darurat di lapangan serta kebutuhan para pengendara yang hendak berangkat bekerja ke wilayah Jakarta.

“Kami pertimbangkan karena mereka harus bekerja ke Jakarta, sementara akses jalan biasa tidak bisa dilalui akibat banjir. Oleh karena itu, diperbolehkan melintas dengan pengawalan petugas,” ujarnya.

Ia menyebutkan, izin melintas bagi pengendara roda dua diberlakukan secara terbatas mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.