23 KK Dievakuasi Gegara Banjir di Pasir Putih Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Hujan deras yang mengguyur Kota Depok sejak Minggu (11/1) malam, mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah, salah satunya di Perumahan Griya Alif, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Ketua RT 3, RW 2 Pasir Putih, Somad mengatakan, banjir ini akibat luapan Kali Pesangerahan.

“Iya, ini karena luapan Kali Pesanggerahan,” ucapnya di lokasi kejadian.

Dirinya menuturkan, ada puluhan rumah yang terdampak banjir di lokasi tersebut.

“Ada 23 KK yang sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman,” terangnya.

Somad menyebut, ketinggian air mencapai 60 hingga 70 cm.

“Ketinggiannya sekitar 60 sampai 70 cm. Ini sejak tadi pagi,” ujarnya.

Sementara, Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari menuturkan, saat ini pihak Polsek telah memberikan bantuan kepada para pengungsi.