JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 23 KK Dievakuasi Gegara Banjir di Pasir Putih Depok

23 KK Dievakuasi Gegara Banjir di Pasir Putih Depok

Senin, 12 Januari 2026 – 15:00 WIB
23 KK Dievakuasi Gegara Banjir di Pasir Putih Depok - JPNN.com Jabar
Potret anak-anak bermain air saat banjir di Perumahan Griya Alif Pasir Putih. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Hujan deras yang mengguyur Kota Depok sejak Minggu (11/1) malam, mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah, salah satunya di Perumahan Griya Alif, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Ketua RT 3, RW 2 Pasir Putih, Somad mengatakan, banjir ini akibat luapan Kali Pesangerahan.

“Iya, ini karena luapan Kali Pesanggerahan,” ucapnya di lokasi kejadian.

Baca Juga:

Dirinya menuturkan, ada puluhan rumah yang terdampak banjir di lokasi tersebut.

“Ada 23 KK yang sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman,” terangnya.

Somad menyebut, ketinggian air mencapai 60 hingga 70 cm.

Baca Juga:

“Ketinggiannya sekitar 60 sampai 70 cm. Ini sejak tadi pagi,” ujarnya.

Sementara, Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari menuturkan, saat ini pihak Polsek telah memberikan bantuan kepada para pengungsi.

Banjir yang terjadi di Perumahan Griya Alif Pasir Putih menyebabkan 23 kepala keluarga (KK) diungsikan ke tempat yang lebih aman
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   banjir luapan air kali perumahan griya alif kota depok Polsek Bojongsari kali pesanggrahan kecamatan sawangan kelurahan pasir putih luapan air sungai bencana alam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU