Satpol PP Karawang Tertibkan Gelandangan dan Pengemis di Jembatan Layang Cikampek

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menertibkan gelandangan dan pengemis (gepeng) di sekitar kawasan jembatan layang Cikampek.

Penertiban tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Bupati Karawang serta aduan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial.

Kepala Satpol PP Karawang, Basuki Rachmat, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan respons cepat terhadap instruksi langsung Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan keluhan warga terkait kondisi ketertiban di kawasan tersebut.

“Menindaklanjuti arahan Pak Bupati dan aduan masyarakat, kami telah melakukan penertiban di kawasan jembatan layang Cikampek. Sejumlah gelandangan dan pengemis telah diamankan,” ujar Basuki.

Ia menjelaskan, penertiban ini menjadi langkah awal dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, khususnya di kawasan jembatan layang Cikampek yang selama ini dinilai semrawut dan rawan gangguan ketertiban.

Menurut Basuki, kawasan tersebut kerap dikeluhkan warga karena keberadaan gepeng, aktivitas parkir liar, serta bangunan tidak berizin yang memanfaatkan kolong jembatan layang.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karawang menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk mengatasi kesemrawutan sekaligus melakukan penataan wilayah perkotaan di Kecamatan Cikampek.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota secara menyeluruh, khususnya di wilayah Cikampek.