Gedung RKAI Depok Siap Dibangun di Lahan Eks SDN Pondok Cina 1

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan membangun Rumah Kreatif Anak Istimewa (RKAI) di lahan eks SDN Pondok Cina 1.

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok juga telah mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, RT, dan RW di wilayah Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji, untuk membahas hal tersebut.

Kepala Dinsos Kota Depok, Devi Maryori mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan pertemuan lanjutan yang sebelumnya telah dilakukan kepada Camat Beji dan Lurah Pondok Cina.

“Kami merasa pertemuan ini penting untuk menyampaikan kepada tokoh masyarakat karena akan dibangunnya Gedung RKAI tahun ini di eks SDN Pondok Cina 1,” ucapnya.

Devi menuturkan, berdasarkan hasil pertemuan tersebut, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar mendukung pembangunan Gedung RKAI.

Dukungan tersebut, ditandai dengan komitmen bersama dan kesediaannya dalam pembangunan Gedung RKAI.

Devi menambahkan, masyarakat sekitar juga kondusif menanggapi adanya pembangunan gedung tersebut.

Dalam hal ini, apa pun program dan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah akan terus didukung.