The Jungle Waterpark Bogor Hadirkan Promo KTP dan Diskon Spesial Januari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Mengawali tahun 2026, The Jungle Waterpark Bogor yang berlokasi di kawasan Bogor Nirwana Residence kembali menghadirkan berbagai promo menarik bagi para pengunjung.

Salah satu program unggulan yang ditawarkan adalah Promo Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

General Manager The Jungle Waterpark Bogor, Zakky Afifi, mengatakan promo KTP ini berlaku mulai 5 Januari hingga 31 Januari 2026 dan hanya dapat diperoleh melalui pembelian langsung di loket tiket.

Baca Juga: Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro Resmi Gantikan Eko Prasetyo sebagai Kapolresta Bogor Kota

“Pengunjung cukup menunjukkan KTP saat kedatangan untuk mendapatkan harga khusus. Pada hari Senin hingga Jumat, tiket dibanderol Rp65.000 per orang dari harga normal Rp85.000. Sementara itu, pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, harga tiket menjadi Rp80.000 per orang dari harga normal Rp100.000. Satu KTP dapat digunakan untuk maksimal empat orang,” ujar Zakky.

Selain promo KTP, The Jungle juga memberikan promo ulang tahun khusus bagi pengunjung yang berulang tahun di bulan Januari.

Pengunjung yang berulang tahun dapat masuk gratis dengan ketentuan membawa minimal dua orang pendamping serta menunjukkan fotokopi identitas diri, seperti KTP, SIM, akta kelahiran, atau kartu keluarga.

Baca Juga: Pemkab Bogor Segel Perusahaan di Parungpanjang Diduga Cemari Lingkungan dengan Limbah B3

“Untuk pendamping, harga tiket Rp65.000 per orang pada hari kerja dan Rp80.000 per orang pada akhir pekan serta hari libur nasional,” tambah Zakky.

Tidak hanya itu, The Jungle juga menawarkan Promo Bundling yang terdiri atas dua tiket masuk, dua tiket wahana flying fox, dua tiket kolam air hangat, serta satu tiket loker.