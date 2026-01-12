Harga Emas dan Perak Hari Ini Senin 12 Januari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak yang dipasarkan oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tercatat stabil pada perdagangan Senin, 12 Januari 2026.

Dikutip dari laman logammulia.com emas batangan ukuran 1 kilogram dibanderol Rp2.542.600.000 sebelum pajak dan Rp2.548.956.500 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Untuk ukuran terkecil, emas batangan 0,5 gram dijual dengan harga dasar Rp1.351.000 atau Rp1.354.378 setelah pajak.

Sementara itu, emas ukuran 1 gram dipatok pada harga Rp2.602.000, dengan harga akhir mencapai Rp2.608.505.

Pada ukuran menengah, emas batangan 10 gram dijual seharga Rp25.515.000 atau Rp25.578.788 setelah pajak.

Adapun emas 100 gram dibanderol Rp254.412.000 dan menjadi Rp255.048.030 setelah pajak.

Selain emas reguler, Antam juga memasarkan sejumlah produk edisi khusus. Emas Batangan Gift Series ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.421.000 atau Rp1.424.553 setelah pajak, sedangkan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.752.000 atau Rp2.758.880.

Untuk edisi tematik, Emas Batangan Selamat Idul Fitri ukuran 5 gram dipasarkan dengan harga Rp13.620.000 atau Rp13.654.050 setelah pajak.