Waspada Hujan Lebat Disertai Petir, Jawa Barat dan Jabodetabek Diguyur Cuaca Ekstrem Hari Ini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek diprakirakan mengalami cuaca hujan dengan intensitas bervariasi pada Senin, 12 Januari 2026.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang.

Menurut keterangan resmi dari BMKG Jawa Barat, pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Subang, Purwakarta, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, serta Kabupaten dan Kota Sukabumi.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), kondisi cuaca umumnya berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang masih berpeluang terjadi di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, Sukabumi, Bandung Raya, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Garut, dan Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur Kabupaten Ciamis, Cianjur, Kuningan, Cirebon, Sumedang, dan Kota Banjar.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Bogor, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, Cianjur, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran.

Sedangkan pada dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca cenderung berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Karawang, serta Cianjur.