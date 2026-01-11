Keributan Suporter Persib dan Persija Warnai Nobar di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Keributan antardua kelompok suporter sepak bola terjadi di Gang Jati, Jalan Raya Muchtar, Kota Depok, pada Minggu (11/1) malam.

Insiden tersebut berlangsung usai kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta di sebuah kafe setempat.

Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, sejumlah pemuda terlihat menyalakan petasan dan berlarian di sekitar lokasi kejadian.

Aksi tersebut menimbulkan kegaduhan hingga merembet ke jalan utama dan kawasan permukiman warga.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari, membenarkan informasi soal adanya peristiwa tersebut.

Dia memastikan bahwa situasi di lokasi kejadian telah berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan.

“Benar, telah terjadi keributan, tetapi saat ini situasi sudah kondusif,” ujar Fauzan saat ditemui di lokasi, Minggu (11/1) malam.

Fauzan menjelaskan, keributan bermula saat salah satu suporter menyalakan petasan ketika terjadi gol dalam pertandingan tersebut.