JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Keributan Suporter Persib dan Persija Warnai Nobar di Depok

Keributan Suporter Persib dan Persija Warnai Nobar di Depok

Minggu, 11 Januari 2026 – 21:00 WIB
Keributan Suporter Persib dan Persija Warnai Nobar di Depok - JPNN.com Jabar
Pihak kepolisian masih berjaga di sekitar lokasi kejadian. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Keributan antardua kelompok suporter sepak bola terjadi di Gang Jati, Jalan Raya Muchtar, Kota Depok, pada Minggu (11/1) malam.

Insiden tersebut berlangsung usai kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta di sebuah kafe setempat.

Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, sejumlah pemuda terlihat menyalakan petasan dan berlarian di sekitar lokasi kejadian.

Baca Juga:

Aksi tersebut menimbulkan kegaduhan hingga merembet ke jalan utama dan kawasan permukiman warga.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari, membenarkan informasi soal adanya peristiwa tersebut.

Dia memastikan bahwa situasi di lokasi kejadian telah berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan.

Baca Juga:

“Benar, telah terjadi keributan, tetapi saat ini situasi sudah kondusif,” ujar Fauzan saat ditemui di lokasi, Minggu (11/1) malam.

Fauzan menjelaskan, keributan bermula saat salah satu suporter menyalakan petasan ketika terjadi gol dalam pertandingan tersebut.

Bentrok antardua suporter sepak bola terjadi di Gang Jati, Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Kota Depok. Bentrok terjadi antara pendukung Persib dan Persija
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib kota depok persija suporter sepak bola keributan suporter persib bandung persija jakarta persib vs persija keributan suporter di Depok tawuran suporter sepak bola

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU