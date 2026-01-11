JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Waspada Super Flu, Dinkes Kota Depok Tingkatkan Pencegahan Meski Kasus Nihil

Waspada Super Flu, Dinkes Kota Depok Tingkatkan Pencegahan Meski Kasus Nihil

Minggu, 11 Januari 2026 – 17:00 WIB
Waspada Super Flu, Dinkes Kota Depok Tingkatkan Pencegahan Meski Kasus Nihil - JPNN.com Jabar
Ilustrasi virus super flu atau influenza A subclade K. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus terkonfirmasi varian Influenza A (H3N2) subclade K atau yang dikenal sebagai super flu di wilayah Kota Depok.

Meski demikian, Dinkes Kota Depok tetap meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat berbagai langkah pencegahan. 

Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati mengungkapkan, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah kasus super flu di Kota Depok. 

Baca Juga:

"Kami meningkatkan edukasi kepada masyarakat, agar dapat melakukan upaya pencegahan," ucapnya.

Mary menyebut, edukasi dilakukan berupa sosialisasi pencegahan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Selain itu, pihaknya melakukan upaya penguatan surveilans yang dilakukan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. 

Baca Juga:

"Juga dilakukan sistem pelaporan, jika ada laporan kasus untuk ditindaklanjuti kembali oleh petugas kesehatan," tuturnya.

Dikatakan Mary, pihaknya juga melakukan kesiapsiagaan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok lakukan sosialisasi dan pencegahan kasus Super Flu di Kota Depok
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok dinkes depok super flu virus super flu influenza A subclade K influenza A H3N2

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU