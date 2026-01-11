Waspada Super Flu, Dinkes Kota Depok Tingkatkan Pencegahan Meski Kasus Nihil

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus terkonfirmasi varian Influenza A (H3N2) subclade K atau yang dikenal sebagai super flu di wilayah Kota Depok.

Meski demikian, Dinkes Kota Depok tetap meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat berbagai langkah pencegahan.

Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati mengungkapkan, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah kasus super flu di Kota Depok.

"Kami meningkatkan edukasi kepada masyarakat, agar dapat melakukan upaya pencegahan," ucapnya.

Mary menyebut, edukasi dilakukan berupa sosialisasi pencegahan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Selain itu, pihaknya melakukan upaya penguatan surveilans yang dilakukan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

"Juga dilakukan sistem pelaporan, jika ada laporan kasus untuk ditindaklanjuti kembali oleh petugas kesehatan," tuturnya.

Dikatakan Mary, pihaknya juga melakukan kesiapsiagaan di fasilitas pelayanan kesehatan.