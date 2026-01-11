Pemkot Depok Gelontorkan Rp100 Miliar Demi Pelebaran Jalan Raya Sawangan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk mengurai kemacetan di Jalan Raya Sawangan.

Wali Kota Depok, Supian Suri menuturkan, hingga akhir 2025 Pemkot Depok telah menyelesaikan pembebasan lahan di sepanjang ruas Jalan Enggram hingga Jalan Pemuda.

Sesuai rencana, ruas jalan tersebut akan dialihfungsikan dari jalan permukiman menjadi jalan utama.

“Jalan Enggram sampai Pemuda itu sudah kami bebaskan kurang lebih Rp40 miliar,” ucapnya.

“Kemarin masih ada tiga bidang yang belum bersedia, tetapi alhamdulillah sekarang sudah berkenan dengan pembebasan lahan yang kami lakukan,” sambungnya.

Dirinya menjelaskan, pada tahun ini Pemkot Depok akan mulai mengeksekusi pelebaran ruas jalan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp40 miliar.

Ruas jalan ini, nantinya akan difungsikan satu arah bagi kendaraan bermotor dari arah Sawangan menuju Parung Bingung.

“Konsepnya nanti dari Parung Bingung menuju Sekolah Yapan itu satu arah. Sementara, dari arah Sawangan menuju pusat kota, dekat Rumah Makan Tirta Rasa, kendaraan akan belok ke kiri. Dengan begitu, alur kendaraan relatif akan lebih lancar,” terangnya.