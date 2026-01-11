Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek: Hujan Berpotensi Terjadi Seharian, Waspada Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat dan Jabodetabek diprakirakan mengalami cuaca berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat sepanjang Minggu, 11 Januari 2026.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir serta peningkatan kecepatan angin, terutama dari menjelang siang hingga malam hari.

Berdasarkan keterangan resmi dari BMKG yang diterima JPNN.com, pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), cuaca umumnya berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, serta Kabupaten Kuningan.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan meluas ke wilayah Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, serta Kabupaten dan Kota Sukabumi.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.

Sedangkan pada dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca cenderung berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Sukabumi.