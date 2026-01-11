Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Lebat Disertai Petir Berpotensi Landa Jabodetabek dan Jawa Barat Pagi Ini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada Minggu pagi, 11 Januari 2026.

Kondisi cuaca ekstrem ini diperkirakan berlangsung sejak pukul 06.00 WIB hingga sekitar pukul 07.30 WIB untuk wilayah Jabodetabek dan hingga pukul 08.00 WIB untuk sebagian wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan pembaruan peringatan dini cuaca pukul 05.58 WIB, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi pada pukul 06.08 WIB di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, khususnya Kepulauan Seribu Selatan.

Selain itu, sejumlah kecamatan di Kabupaten Tangerang, seperti Kronjo, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Rajeg, Pasar Kemis, Pakuhaji, Sepatan, Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Mekar Baru, hingga wilayah Kota Tangerang, seperti Jatiuwung dan Cibodas, juga berpotensi terdampak.

Kondisi cuaca tersebut diperkirakan meluas ke beberapa wilayah lain di Jabodetabek, meliputi Jakarta Utara (Penjaringan), Jakarta Barat (Cengkareng, Kalideres, Kembangan), Kabupaten Bogor (Gunung Sindur, Rumpin, Jasinga, Parung Panjang, Cigudeg, Tenjo), Kabupaten Bekasi (Tarumajaya, Babelan, Sukawangi, Tambelang, Tambun Utara, Pebayuran, Sukakarya, Sukatani, Cabangbungin, Muaragembong), serta Kota Bekasi (Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria).

Sementara itu, wilayah Kabupaten Tangerang lainnya, termasuk Balaraja, Jayanti, Tigaraksa, Jambe, Cisoka, Kresek, Teluknaga, Kosambi, Curug, Cikupa, Panongan, Legok, Pagedangan, Cisauk, Sepatan Timur, Solear, dan Gunung Kaler, serta seluruh wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan juga berpotensi mengalami kondisi cuaca serupa.

Pada waktu yang hampir bersamaan, pembaruan peringatan dini cuaca Jawa Barat pada pukul 05.50 WIB menyebutkan hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi sejak pukul 06.00 WIB di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Sukabumi (Cibadak, Nagrak, Ciemas, Gunung Guruh, Cicantayan, Cisaat, Caringin), Kabupaten Karawang (Pakisjaya), serta Kota Sukabumi (Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, Warudoyong).

Potensi hujan lebat tersebut diperkirakan meluas ke sebagian besar wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut bagian selatan, Kabupaten Tasikmalaya bagian selatan, Kabupaten Karawang, serta wilayah lain di Kota Sukabumi. Kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga pukul 08.00 WIB.