Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro Resmi Gantikan Eko Prasetyo sebagai Kapolresta Bogor Kota

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Tongkat kepemimpinan di Polresta Bogor Kota resmi berganti. Kombes Pol Eko Prasetyo menyerahkan jabatan Kapolresta Bogor Kota kepada Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bogor.

Acara pisah sambut Kapolresta Bogor Kota berlangsung dalam suasana haru dan penuh keakraban di Aula Parama Satwika, Kota Bogor, Jumat (9/1/2026) malam.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran kepolisian dan pemerintah daerah.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kombes Pol Eko Prasetyo atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama masa kepemimpinannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kota Bogor.

“Terutama dalam memerangi penyakit masyarakat di Kota Bogor. Beliau membentuk Raimas yang luar biasa dan sangat terasa dampaknya terhadap ketertiban dan kondusivitas Kota Bogor, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman,” ujar Dedie.

Dedie berharap berbagai program dan inovasi yang telah dirintis dapat terus dilanjutkan oleh pimpinan yang baru guna memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepada Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, Dedie Rachim menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas.

Ia meyakini pengalaman Rio selama memimpin di Kabupaten Bogor dapat diimplementasikan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kota Bogor.