JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dedi Mulyadi Pastikan Program Pemprov Jabar Bukan Populis tapi Pro Rakyat

Dedi Mulyadi Pastikan Program Pemprov Jabar Bukan Populis tapi Pro Rakyat

Sabtu, 10 Januari 2026 – 09:55 WIB
Dedi Mulyadi Pastikan Program Pemprov Jabar Bukan Populis tapi Pro Rakyat - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan bahwa program-program yang digagasnya bukanlah kebijakan populis, melainkan untik memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini masih belum merata.

Hal tersebut merespons wacana yang berkembang di publik soal anggapan bahwa dirinya terlalu ambisius menjalankan program populer.

Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, seluruh kebijakan yang dikerjakan saat ini berangkat dari keluhan dan kebutuhan warga.

Baca Juga:

"Hari ini ada wacana yang dikembangkan bahwa Gubernur Jawa Barat sangat ambisius terhadap program populis. Padahal yang kita kerjakan, yang kita selesaikan hari ini adalah kebutuhan dasar masyarakat dan itu layanan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah," kata Dedi dikutip Sabtu (10/1/2026).

Ia menekankan bahwa pembangunan sekolah merupakan kewajiban pemerintah daerah. Akses pendidikan harus dipastikan hingga tingkat SMA dan SMK agar tidak terus memicu persoalan saat penerimaan siswa baru.

"Kalau pemerintah provinsi tidak bangun sekolah, nanti teriak-teriak ketika penerimaan siswa baru karena ruang kelasnya tidak cukup," ucap Dedi.

Baca Juga:

Selain pendidikan, ia juga menyoroti penguatan layanan kesehatan sebagai kebutuhan mendesak. Menurutnya, Puskesmas dengan rumah sakit harus terkoneksi untuk memudahkan pelaksanaan layanan.

Dedi juga menyinggung persoalan warga yang belum memiliki akses listrik akibat kemiskinan. Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus terjadi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan bahwa program-program yang digagasnya bukanlah kebijakan populis.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   dedi mulyadi gubernur jawa barat kebijakan gubernur jawa barat pemprov Jawa barat kebijakan populis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU