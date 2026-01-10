BTN Rebranding e’Batarapos Jadi Tabungan BTN Pos, Bidik Gen Z dan Wilayah 3T

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Bank Tabungan Negara (BTN) merombak identitas produk tabungan hasil kolaborasi dengan PT Pos Indonesia (Persero).

Tabungan e’Batarapos yang sudah hadir sejak 2005 kini resmi berganti nama dan logo menjadi Tabungan BTN Pos.

Rebranding ini bukan sekadar perubahan tampilan, melainkan bagian dari strategi BTN memperkuat transformasi digital sekaligus memperluas inklusi keuangan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perubahan identitas tersebut sejalan dengan upaya BTN menjangkau generasi muda, khususnya Gen Z, melalui transaksi perbankan berbasis aplikasi Bale by BTN dengan fitur cardless.

"Produk e’Batarapos kami perkenalkan kembali sebagai Tabungan BTN Pos yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Solusi ini berbasis teknologi dan dirancang untuk memudahkan masyarakat bertransaksi tanpa harus bergantung pada cara konvensional," kata Nixon saat ditemui seusai menghadiri acara BTN x PosIND Festival di Museum Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jumat (9/1/2026).

Melalui fitur cardless, nasabah tidak lagi diwajibkan membawa buku tabungan saat bertransaksi di kantor pos.

Cukup menggunakan aplikasi Bale by BTN, nasabah dapat melakukan setor maupun tarik tunai di seluruh jaringan Pos Indonesia.

BTN menilai sinergi ini strategis karena jaringan kantor pos menjangkau wilayah yang belum tersentuh layanan perbankan BTN. Di sisi lain, penetrasi ponsel pintar di masyarakat dinilai sudah cukup merata.