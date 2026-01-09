Muncul Aksi Vandalisme Menjelang Pertandingan Persib vs Persija di Kota Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah rekaman video yang memperlihatkan sekelompok orang tengah melakukan tindak vandalisme di Flyover Pasupati atau Mochtar Kusumaatmadja, Kota Bandung, jelang laga El Clasico antara Persib vs Persija, viral di media sosial.

Para pemuda itu membuat tulisan tentang nama sebuah klub yang diduga Persija Jakarta menggunakan cat semprot warna orange pada tiang penyangga.

Namun, saat ini tulisan itu sudah ditimpa dengan cat hitam, sehingga tidak lagi terlihat.

Adapun duel panas Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1/2026) sore.

Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengaku prihatin atas aksi vandalisme yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang. Ia pun mengimbau para Bobotoh dan lainnya untuk tidak terprovokasi atas tulisan itu.

"Jangan sampai suporter Bobotoh terpovokasi, kita tahu siapa oknum yang menulis itu, bisa jadi proxy war. Saya sangat prihatin," kata Bambang saat dihubungi, Jumat (9/1).

Ia menuturkan aksi vandalisme itu sudah melanggar peraturan daerah. Sebab, merusak sarana umum dengan coretan.

"Kota Bandung harus dijaga terutama kebersihan apalagi di jembatan layang Pasupati akses umum harus dipelihara. Contoh tidak bagus oleh oknum," ujarnya.