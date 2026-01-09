JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Muncul Aksi Vandalisme Menjelang Pertandingan Persib vs Persija di Kota Bandung

Muncul Aksi Vandalisme Menjelang Pertandingan Persib vs Persija di Kota Bandung

Jumat, 09 Januari 2026 – 15:25 WIB
Muncul Aksi Vandalisme Menjelang Pertandingan Persib vs Persija di Kota Bandung - JPNN.com Jabar
Ilustrasi: Ribuan Bobotoh memenuhi Flyover Pasupati untuk merayakan Persib juara Liga 1 2024/25. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah rekaman video yang memperlihatkan sekelompok orang tengah melakukan tindak vandalisme di Flyover Pasupati atau Mochtar Kusumaatmadja, Kota Bandung, jelang laga El Clasico antara Persib vs Persija, viral di media sosial.

Para pemuda itu membuat tulisan tentang nama sebuah klub yang diduga Persija Jakarta menggunakan cat semprot warna orange pada tiang penyangga.

Namun, saat ini tulisan itu sudah ditimpa dengan cat hitam, sehingga tidak lagi terlihat.

Baca Juga:

Adapun duel panas Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1/2026) sore.

Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengaku prihatin atas aksi vandalisme yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang. Ia pun mengimbau para Bobotoh dan lainnya untuk tidak terprovokasi atas tulisan itu.

"Jangan sampai suporter Bobotoh terpovokasi, kita tahu siapa oknum yang menulis itu, bisa jadi proxy war. Saya sangat prihatin," kata Bambang saat dihubungi, Jumat (9/1).

Baca Juga:

Ia menuturkan aksi vandalisme itu sudah melanggar peraturan daerah. Sebab, merusak sarana umum dengan coretan.

"Kota Bandung harus dijaga terutama kebersihan apalagi di jembatan layang Pasupati akses umum harus dipelihara. Contoh tidak bagus oleh oknum," ujarnya.

Satpol PP Bandung membersihkan coretan vandalisme berbau provokatif tentang klub Persija Jakarta, jelang El Clasico antara Persib vs Persija, akhir pekan nanti.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib vandalisme satpol pp bandung persib vs persija el clasico indonesia duel bigmatch flyover pasupati vandalisme di flyover pasupati vandalisme provokatif

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU