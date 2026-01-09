JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini RSHS: Vaksin Influenza Ekeftif Atasi Super Flu H3N2

RSHS: Vaksin Influenza Ekeftif Atasi Super Flu H3N2

Jumat, 09 Januari 2026 – 12:30 WIB
RSHS: Vaksin Influenza Ekeftif Atasi Super Flu H3N2 - JPNN.com Jabar
Tim dokter RSHS Bandung saat memberi keterangan kepada media soal virus Super Flu di Jawa Barat. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Virus Influenza A tipe H3N2 atau dikenal sebagai Super Flu terdeteksi telah memasuki wilayah Jawa Barat.

Varian baru ini memiliki tingkat penularan lebih cepat dan berpotensi menimbulkan gejala yang lebih berat.

Kendati demikian, kalangan medis menegaskan masyarakat tidak perlu panik selama langkah pencegahan dilakukan dengan disiplin.

Baca Juga:

Direktu Medik dan Keperawatan RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dr Iwan Abdul Rachman mengatakan istilah Super Flu bukan vokabuler baku dalam dunia kedokteran.

Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan Influenza musiman yang menimbulkan gejala lebih berat dan menyebar cepat dari flu biasa.

"Karena ini bisa merupakan kombinasi dari beberapa jenis virus," kata Iwan di RSHS Bandung, dikutip Jumat (9/1/2026).

Baca Juga:

Ia menjelaskan, penularan influenza terjadi melalui droplet atau percikan cairan dari saluran pernapasan. Karena itu, risiko meningkatnya penyebaran penyakit salah satunya dipengaruhi kepadatan penduduk dan tingginya mobilitas warga.

"Kalau dikaitkan dengan kepadatan jumlah penduduk, tentu risiko semakin tinggi pada di lingkungan yang padat penduduknya. Nah mobilitas juga tentu mempercepat penyebarannya," ujarnya.

Virus Influenza A H3N2 alias Super Flu terdeteksi di Jabar. Dokter RSHS menegaskan masyarakat tak perlu panik selama disiplin pencegahan dan vaksinasi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   vaksinasi rshs bandung vaksin influenza super flu influenza A subclade K pencegahan influenza super flu di jabar virus super flu influenza h3n2

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU