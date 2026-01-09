Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Kamis 9 Januari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan yang dipasarkan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Kamis, 8 Januari 2026, tercatat berada pada level tinggi.

Dikutip dari laman logammulia.com daftar harga resmi, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.570.000 sebelum pajak, atau Rp2.576.425 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Harga emas batangan dengan berat terkecil, yakni 0,5 gram, dipatok Rp1.335.000 atau Rp1.338.338 setelah pajak.

Sementara itu, emas batangan ukuran 10 gram dijual seharga Rp25.195.000 dan menjadi Rp25.257.988 setelah pajak.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas batangan 100 gram dibanderol Rp251.212.000 atau Rp251.840.030 setelah pajak.

Adapun emas batangan dengan berat 1.000 gram atau 1 kilogram dijual seharga Rp2.510.600.000 dan mencapai Rp2.516.876.500 setelah pajak.

Selain emas batangan reguler, Antam juga memasarkan sejumlah seri khusus. Emas Batangan Gift Series ukuran 1 gram dijual Rp2.720.000 atau Rp2.726.800 setelah pajak.

Sementara itu, Emas Batangan Selamat Idul Fitri ukuran 5 gram dibanderol Rp13.460.000 atau Rp13.493.650 setelah pajak.