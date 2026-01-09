Lapas Kelas IIB Cianjur Overkapasitas 40 Persen, Remisi Jadi Upaya Pengurangan Penghuni

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cianjur mengalami kelebihan kapasitas hingga sekitar 40 persen.

Saat ini, jumlah warga binaan dan tahanan di lapas tersebut mencapai 810 orang, jauh melebihi kapasitas ideal yang hanya mampu menampung 355 orang.

Kepala Seksi Administrasi Lapas Kelas IIB Cianjur, Bekti Utomo, mengatakan kondisi overkapasitas telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir.

Dari total 810 penghuni, sebanyak 640 orang merupakan narapidana, sementara 170 lainnya berstatus tahanan yang masih menjalani proses persidangan.

“Secara ideal, Lapas Cianjur hanya menampung 355 warga binaan. Namun saat ini jumlahnya mencapai 810 orang, sehingga satu kamar diisi melebihi kapasitas,” ujar Bekti Utomo.

Ia menjelaskan, mayoritas narapidana dan tahanan tersebut merupakan pelaku tindak pidana umum dan kasus narkotika.

Dari keseluruhan penghuni, terdapat satu kasus tindak pidana korupsi, 12 kasus tindak pidana perdagangan orang, serta 627 kasus tindak pidana umum yang didominasi pencabulan terhadap anak di bawah umur dan perempuan.

Sementara kasus lainnya meliputi pencurian dan penyalahgunaan narkotika.