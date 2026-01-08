Lazis Darul Hikam Salurkan Puluhan Ribu Bantuan untuk Penyintas Banjir di Sumatra

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga duka, kehilangan, dan tantangan panjang bagi masyarakat terdampak.

Dalam situas tersebut, Lazis Darul Hikam hadir sebagai lembaga filantropi yang berkomitmen mendampingi para penyintas melalui aksi kemanusiaan yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Selama periode 29 November hingga 29 Desember 2025, Lazis Darul Hikam menyalurkan berbagai bentuk bantuan darurat dan pemulihan kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan lapangan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, pendidikan darurat, serta pemulihan kehidupan sosial masyarakat.

Dalam respon kemanusiaan ini, Lazis Darul Hikam menyalurkan 4.445 penerima manfaat paket sembako, 30.978 paket makanan siap saji, serta 25.638 paket layanan dapur umum untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi di masa darurat.

Selain itu, disalurkan pula 16.990 paket perlengkapan darurat keluarga, 2.630 paket ibu dan anak, serta 100 paket hygiene kit guna menjaga kesehatan dan kebersihan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Pada aspek kesehatan dan lingkungan, Lazis Darul Hikam menghadirkan 1.600 paket layanan kesehatan serta dukungan sanitasi air bersih bagi 500 jiwa, sebagai upaya mencegah risiko penyakit pascabencana.

Bantuan juga mencakup pemberdayaan guru dan sekolah darurat sebanyak 11.533 paket, sebagai ikhtiar menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak di tengah keterbatasan.