Polri Gelar Panen Raya Jagung Serentak di 36 Wilayah, Perkuat Swasembada Pangan Nasional

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar panen raya komoditas jagung secara serentak di 36 wilayah di Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen dan dukungan Polri terhadap program swasembada pangan nasional.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan panen raya serentak tersebut sejatinya dijadwalkan berlangsung pada Desember 2025.

Namun, pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada awal Januari 2026 karena penyesuaian sejumlah agenda nasional.

“Selama kurang lebih satu tahun terakhir, sesuai dengan target Bapak Presiden, Polri ikut mendorong percepatan swasembada jagung,” ujar Kapolri saat menghadiri panen raya di Cikarang, Kamis (8/1).

Kapolri menjelaskan, Polri telah mengidentifikasi lahan potensial seluas 1,3 juta hektare untuk pengembangan tanaman jagung.

Dari jumlah tersebut, sekitar 586.000 hektare telah ditanami, sementara 700.000 hektare lainnya ditargetkan untuk ditanami pada tahun ini.

Dari upaya tersebut, kontribusi Polri terhadap produksi jagung nasional pada kuartal IV tahun 2025 mencapai sekitar 3,4 hingga 3,5 juta ton.