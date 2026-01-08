Pemkot Depok Siap Bentuk Satgas Sampah, Cegah Kejadian di TPS Baktijaya dan Plenongan Terulang Kembali

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri, merespons cepat persoalan tumpukan sampah yang terjadi di TPS Baktijaya dan TPS Jalan Baru Plenongan, yang sempat meluber hingga ke badan jalan dan dikeluhkan masyarakat.

Supian memastikan, persoalan tersebut telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kota Depok akan segera membentuk satuan tugas (satgas) sampah guna mempercepat penanganan aduan di lapangan.

“Saya akan minta untuk segera membentuk satgas sampah,” kata Supian, Kamis (8/1).

Ia menjelaskan, satgas tersebut akan bertugas berkeliling wilayah Kota Depok untuk merespons setiap laporan masyarakat terkait tumpukan sampah maupun keberadaan sampah liar.

“Setiap ada aduan atau sampah yang menumpuk akan segera ditindaklanjuti. Satgas ini akan mengatasi sampah-sampah liar yang ada di Kota Depok. Ini solusi untuk respon cepat terhadap kondisi di lapangan,” ujarnya.

Kerja Sama Pengelolaan Sampah hingga 1.000 Ton per Hari

Selain pembentukan satgas, Pemerintah Kota Depok juga telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan salah satu perusahaan swasta untuk pengelolaan sampah.