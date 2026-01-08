Irjen Rudi Setiawan Pimpin Langsung Pengamanan Duel Persib vs Persija di Stadion GBLA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengambil alih penuh pengamanan laga big match antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1/2026) sore.

Langkah ini diambil untuk memastikan laga berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pihak.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pihaknya baru saja menggelar rapat koordinasi pengamanan guna memetakan seluruh potensi risiko yang mungkin terjadi.

"Baru saja kami melakukan atau mengadakan rakor rapat koordinasi pengamanan terkait pertandingan antara Persib melawan Persija tanggal 11 Januari mendatang," kata Rudi ditemui seusai rakor di Mapolrestabes Bandung, Kamis (8/1).

Dalam rapat tersebut, seluruh aspek keamanan dibahas secara menyeluruh. Mulai dari mitigasi risiko hingga penentuan langkah penanggulangan.

Jenderal bintang dua itu mengaku akan langsung memimpin pengamanan pertandingan sarat gengsi tersebut.

"Kami membahas berbagai aspek. Kami memitigasi semua risiko yang bakal terjadi dan menentukan langkah-langkah penanggulangan," jelasnya.

"Saya sebagai Kapolda Jawa Barat hadir di sini bersama teman-teman semua untuk mengambil alih pengamanan di pertandingan tanggal 11," lanjutnya.