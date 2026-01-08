JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Irjen Rudi Setiawan Pimpin Langsung Pengamanan Duel Persib vs Persija di Stadion GBLA

Irjen Rudi Setiawan Pimpin Langsung Pengamanan Duel Persib vs Persija di Stadion GBLA

Kamis, 08 Januari 2026 – 12:45 WIB
Irjen Rudi Setiawan Pimpin Langsung Pengamanan Duel Persib vs Persija di Stadion GBLA - JPNN.com Jabar
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan didampingi Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan dan Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono saat memimpin rapat koordinasi (rakor) pengamanan pertandingan El Classico Persib Bandung vs Persija Jakarta di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, pada Kamis (8/1/2026). Foto: doc. Polda Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengambil alih penuh pengamanan laga big match antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1/2026) sore.

Langkah ini diambil untuk memastikan laga berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pihak.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pihaknya baru saja menggelar rapat koordinasi pengamanan guna memetakan seluruh potensi risiko yang mungkin terjadi.

Baca Juga:

"Baru saja kami melakukan atau mengadakan rakor rapat koordinasi pengamanan terkait pertandingan antara Persib melawan Persija tanggal 11 Januari mendatang," kata Rudi ditemui seusai rakor di Mapolrestabes Bandung, Kamis (8/1).

Dalam rapat tersebut, seluruh aspek keamanan dibahas secara menyeluruh. Mulai dari mitigasi risiko hingga penentuan langkah penanggulangan.

Jenderal bintang dua itu mengaku akan langsung memimpin pengamanan pertandingan sarat gengsi tersebut.

Baca Juga:

"Kami membahas berbagai aspek. Kami memitigasi semua risiko yang bakal terjadi dan menentukan langkah-langkah penanggulangan," jelasnya.

"Saya sebagai Kapolda Jawa Barat hadir di sini bersama teman-teman semua untuk mengambil alih pengamanan di pertandingan tanggal 11," lanjutnya.

Polda Jabar mengambil alih penuh pengamanan duel big match antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion GBLA, akhir pekan ini.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar kapolda jabar pengamanan pertandingan persib vs persija big match duel bigmatch irjen pol rudi setiawan pengamanan laga persib vs persija

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU