Update Harga Emas dan Perak Hari Ini 8 Januari 2026, Cek Daftar Harga Lengkapnya di Sini!
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak di pasar domestik kembali menjadi perhatian masyarakat pada Kamis, 8 Januari 2026.
Berdasarkan daftar harga terbaru dari laman logammulia.com, emas batangan tercatat berada pada level Rp2.570.000 per gram sebelum pajak, sedangkan perak murni dan perak heritage dipasarkan dengan harga yang telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.
Kenaikan harga logam mulia ini sejalan dengan tingginya minat masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis emas dan perak, baik untuk tujuan lindung nilai maupun koleksi edisi khusus.
Daftar Harga Emas Batangan Hari Ini (Harga dalam rupiah, PPh 0,25% dikenakan pada harga akhir)
0,5 gram
Harga dasar: Rp1.335.000
Harga + pajak: Rp1.338.338
1 gram
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
