SIM Keliling Bandung Hari Ini Kamis 8 Januari 2026
Kamis, 08 Januari 2026 – 07:17 WIB
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.
Hari ini atau Kamis (8/1/2026), layanan tersebut beroperasi di King's Shoppers Centre Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batununggal, Kota Bandung.
SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.
Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.
