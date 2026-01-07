Tumpahan Limbah Minyak Restoran di Jalan Margonda Depok Sebabkan Pengendara Motor Terjatuh

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tumpahan limbah minyak dari salah satu restoran di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh, Senin (malam).

Peristiwa tersebut terjadi akibat penampungan limbah minyak restoran yang meluap hingga ke badan jalan.

Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok turun langsung ke lokasi untuk membantu membersihkan tumpahan minyak demi mencegah kecelakaan lanjutan dan memulihkan kondisi jalan.

Baca Juga: 3 Remaja Diamankan Polisi Dalam Aksi Tawuran Di Kolong Tol Krukut Depok

Petugas parkir di sekitar lokasi kejadian, Berto (35 tahun), mengatakan insiden bermula sekitar pukul 23.00 WIB.

Menurutnya, limbah minyak meluap karena kapasitas penampungan yang sudah berlebih.

“Senin malam sekitar pukul 23.00 WIB awal kejadiannya. Karena penampungan kepenuhan, minyak meluber ke jalan,” ujar Berto.

Baca Juga: Polisi Periksa 12 Saksi Dalam Kasus Penganiayaan Maut yang Melibatkan Oknum TNI AL di Depok

Ia menambahkan, pihak restoran sempat melakukan penanganan awal dengan membersihkan minyak menggunakan serokan dan menyiramkan sabun.

Namun, karena sifat minyak yang licin, proses pembersihan membutuhkan waktu lebih lama.