Prabowo Beri Hormat Kepada para Pejuang Swasembada Pangan

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan penghormatan dan apresiasi kepada para menteri, penyuluh pertanian, serta petani atas perjuangan dan pengabdian mereka dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras, yang berhasil dicapai Indonesia pada tahun 2025.

Penghormatan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Panen Raya Nasional di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

“Saudara-saudara sekalian, izinkanlah saya mengikuti naluri saya, mengikuti kebiasaan saya sejak muda, izinkan saya hormat kepada seluruh dari kalian yang telah berjuang dan mengabdi sehingga kita swasembada pangan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para petani dan jajaran pemerintah.

Presiden menyampaikan rasa terima kasih kepada para menteri dan petani yang dinilainya telah berkontribusi besar dalam memperkuat kepercayaan diri bangsa melalui capaian strategis di sektor pangan.

Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun kemandirian nasional serta mewujudkan kemakmuran yang berpihak kepada rakyat.

Prabowo menjelaskan, latar belakangnya sebagai prajurit membentuk kebiasaan untuk memberikan penghormatan kepada pihak-pihak yang berjasa dan berjuang langsung di lapangan.

Ia mengaku selalu menaruh kekaguman kepada mereka yang berada di garis depan dan memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan bersama.

Presiden menegaskan bahwa kemakmuran bangsa harus berada di tangan rakyat Indonesia, dengan petani sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.