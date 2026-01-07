Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Kepada Petani Berprestasi di Karawang

JPNN.com

Rabu, 07 Januari 2026 – 18:00 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto menyematkan Bintang Jasa Utama kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas kepemimpinan dan perannya dalam mendorong peningkatan produksi serta reformasi sektor pertanian nasional di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden)

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan negara kepada sejumlah tokoh dan pelaku sektor pertanian, mulai dari pejabat negara hingga petani, dalam agenda Panen Raya Nasional sekaligus pengumuman capaian swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

Penganugerahan tersebut diikuti secara daring dari Sekretariat Presiden di Jakarta dan diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Penghargaan itu diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 dan 2 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 7 Januari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas kepemimpinan dan perannya dalam mendorong peningkatan produksi pertanian serta melakukan reformasi di sektor pertanian nasional.

Sementara itu, Bintang Jasa Pratama dianugerahkan kepada Heri Sunarto, petani dari Kelompok Tani (Poktan) Ngudi Luhur, Kabupaten Sukoharjo, sebagai representasi dedikasi petani dalam menjaga produktivitas pangan dari sektor hulu.

Adapun Bintang Jasa Nararya diberikan kepada Bobby Irfan Effendi, penyuluh pertanian Kabupaten OKU Timur, serta Winarto dari Poktan Sri Sedhono, Kabupaten Ngawi, atas pengabdian dan peran aktif dalam pendampingan petani serta penguatan kelembagaan pertanian di daerah.

Selain Bintang Jasa, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah tokoh lintas sektor yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Tokoh penerima Satyalancana Wira Karya tersebut antara lain:

