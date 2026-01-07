Dinkes: Pernah Ada Puluhan Kasus Super Flu di Jabar

JPNN.com

Rabu, 07 Januari 2026 – 19:05 WIB
Ilustrasi virus super flu atau influenza A subclade K. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat mencatat pernah menangani kasus Super Flu atau virus Influenza tipe A H3N2 di tahun 2025.

Namun, saat ini tidak ada kasus serupa di wilayah Jawa Barat.

Kepala Dinkes Jabar Vini Andiani Dewi mengatakan, Super Flu di Jawa Barat tercatat ada 10 kasus pada periode Agustus - Oktober 2025.

Baca Juga:

Vini pun memastikan, 10 orang yang terpapar Super Flu sudah tertangani, dan kondisinya sudah sehat semua.

"Di Jawa Barat ada 10 kasus pada Agustus sampai Oktober itu sudah menurun. Sudah tertangani dan semuanya sudah sehat," kata Vini di Kota Bandung, Rabu (7/1/2026).

Meski begitu, Vini tidak merincikan 10 pasien yang terpapar Super Flu ini di mana saja, karena jumlah itu berdasarkan data dari Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Sehingga, Dinkes Jabar tidak mengetahui secara detail sebaran virusnya.

Baca Juga:

"Itu dari laporan (RS) Hasan Sadikin, detail tidak diketahui dari mana saja," ujarnya.

Di sisi lain, Vini menjelaskan, Super Flu ini bukan penamaan secara medis maupun kedokteran, melainkan berkembang di masyarakat.

Dinkes Jabar mengungkap Super Flu sempat muncul dengan 10 kasus pada 2025. Seluruh pasien sudah sehat dan kini kasusnya nol.
