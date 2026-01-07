Dinkes: Pernah Ada Puluhan Kasus Super Flu di Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat mencatat pernah menangani kasus Super Flu atau virus Influenza tipe A H3N2 di tahun 2025.

Namun, saat ini tidak ada kasus serupa di wilayah Jawa Barat.

Kepala Dinkes Jabar Vini Andiani Dewi mengatakan, Super Flu di Jawa Barat tercatat ada 10 kasus pada periode Agustus - Oktober 2025.

Vini pun memastikan, 10 orang yang terpapar Super Flu sudah tertangani, dan kondisinya sudah sehat semua.

"Di Jawa Barat ada 10 kasus pada Agustus sampai Oktober itu sudah menurun. Sudah tertangani dan semuanya sudah sehat," kata Vini di Kota Bandung, Rabu (7/1/2026).

Meski begitu, Vini tidak merincikan 10 pasien yang terpapar Super Flu ini di mana saja, karena jumlah itu berdasarkan data dari Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Sehingga, Dinkes Jabar tidak mengetahui secara detail sebaran virusnya.

Baca Juga: 3 Remaja Diamankan Polisi Dalam Aksi Tawuran Di Kolong Tol Krukut Depok

"Itu dari laporan (RS) Hasan Sadikin, detail tidak diketahui dari mana saja," ujarnya.

Di sisi lain, Vini menjelaskan, Super Flu ini bukan penamaan secara medis maupun kedokteran, melainkan berkembang di masyarakat.