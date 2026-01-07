Resmi Bercerai dengan Atalia Praratya, Ridwan Kamil Bicara Soal Harta Gana-Gini

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bercerai dengan Atalia Praratya. Perceraian keduanya diputus secara verstek dalam gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung.

Ridwan Kamil mengatakan, setelah melalui prosedur hampir satu bulan, hari ini majelis hakim resmi memutus pisah pernikahannya dengan Atalia.

"Putusan perceraian saya dengan Atalia Praratya, yang telah diputus secara sah melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ridwan Kamil dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, berpisah adalah jalan keluar yang terbaik dari permasalahan rumah tangganya. Keduanya pun telah sepakat untuk berpisah dengan baik-baik, tanpa mempermasalahkan harta gono gini.

"Ini adalah urusan pribadi yang tidak mudah. Namun harus kami hadapi dengan kedewasaan dan tanggung jawab," ujarnya.

"Setelah melalui proses panjang, termasuk mediasi yang dilakukan secara terbuka dan penuh itikad baik, kami berdua sepakat bahwa berpisah secara baik-baik adalah jalan terbaik yang dapat ditempuh," lanjutnya.

Selama 29 tahun membina rumah tangga, Ridwan Kamil mengakui sebagai suami banyak khilafnya.

"Saya mengakui bahwa selama hampir 29 tahun membina rumah tangga, terdapat banyak kekhilafan dan keterbatasan dari diri saya, sehingga terdapat banyak ketdaksepahaman multidimensi dalam perjalanan hidup kami. Karena saya menghormati sepenuhnya keputusan Atalia Praratya sebagai hak setiap manusia untuk memperjuangkan kebahagiaan dan ketenangan hidupnya," terangnya.