Perkuat Rantai Pasok Pangan Nasional, Pos Indonesia Gandeng Rumah Tani Nusantara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Rumah Tani Nusantara untuk mendukung distribusi komoditas pertanian ke berbagai wilayah Indonesia.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis Pos Indonesia dalam menjaga kelancaran rantai pasok pangan sekaligus mendukung pemberdayaan petani lokal, khususnya di wilayah terdampak bencana.

Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Haris mengatakan distribusi pangan yang andal dan merata merupakan kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

“Pos Indonesia siap mengambil peran strategis dalam memastikan distribusi komoditas pertanian berjalan lancar, tepat waktu, dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah yang saat ini masih mengalami keterbatasan akses pascabencana,” ujar Haris dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (7/1/2025).

Haris menjelaskan, kolaborasi ini memanfaatkan jaringan logistik nasional Pos Indonesia untuk mendukung distribusi komoditas pertanian yang dikelola Rumah Tani Nusantara.

“Pos Indonesia memiliki jaringan dan infrastruktur logistik yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan solusi distribusi yang efektif bagi komoditas pertanian sekaligus mendukung penguatan sektor agribusiness,” ujar Haris.

PT Rumah Tani Nusantara merupakan perusahaan agribusiness yang membangun ekosistem pertanian terintegrasi dengan fokus pada pemberdayaan petani lokal. Adapun upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan permodalan, pendampingan teknis, serta pembukaan akses pasar yang terstruktur bagi hasil pertanian dari berbagai daerah.

Direktur Utama PT Rumah Tani Nusantara Bahtiar menuturkan, dukungan logistik yang andal menjadi kebutuhan utama dalam menjaga kualitas dan kelancaran distribusi komoditas pertanian segar. Oleh karena itu, Pos Indonesia dipilih sebagai mitra strategis dalam menghubungkan sentra produksi dengan pasar nasional.