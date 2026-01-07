Ekspor Keramik Plered Purwakarta Turun Signifikan Sepanjang 2025

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sentra Keramik Plered, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mencatat penurunan signifikan ekspor keramik sepanjang tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala UPTD Sentra Keramik Plered, Mumun Maemunah, mengatakan bahwa selama 2025 pihaknya hanya mengekspor lima kontainer keramik, jauh menurun dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai 15 kontainer.

“Penurunannya cukup signifikan,” ujar Mumun.

Ia menjelaskan, jenis keramik yang paling banyak diminati pasar internasional adalah pot atau vas bunga serta guci, yang umumnya digunakan sebagai hiasan ruangan rumah maupun perkantoran di luar negeri.

Menurut Mumun, penurunan ekspor tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain dampak kebijakan pajak ekspor Amerika Serikat, perubahan manajemen pada pihak eksportir, serta pembatasan pengambilan bahan baku yang berdampak pada kapasitas produksi.

Meski demikian, Mumun menyatakan tetap optimistis terhadap potensi pasar luar negeri.

Pasalnya, sepanjang 2025 keramik Plered masih mampu menembus pasar Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat, dengan produk utama berupa keramik hias jenis guci.

Di tengah penurunan ekspor, para perajin keramik Plered tetap aktif memproduksi berbagai jenis keramik hias untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.